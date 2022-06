Mathieu Louis et Yannick Antoine à la 2e place de l’XTerra Belgium

Mathieu Louis et Yannick Antoine ont tout deux fini 2ede leur catégorie ce samedi, sur l’XTerra Belgium à Namur: le premier en 35-39 ans et le second en 45-49 ans. Il s’en est même fallu de très peu, quelques secondes à peine pour qu’ils ne décrochent la victoire, au terme des 1500 m de natation dans la Meuse, 32 km de VTT et 10 km de trail. Mathieu Louis, par ailleurs 33eau scratch sur près de 500 participants et 11eamateur, n’a été dépassé que dans les tout derniers mètres. Alors que Yannick Antoine (48eau scratch) a longtemps été à la bagarre avec le vainqueur de sa catégorie. Épinglons aussi la 7eplace en 20-24 ans du Bastognard David Filbiche (62eau scratch) qui, une semaine plus tôt, avait terminé 2ede sa catégorie sur l’XTerra Italie.