Julien Watrin pulvérise son record sur 400 haies

Très en verve cet hiver sur 400 plat et déjà qualifié, sur 400 haies, pour les championnats d’Europe en août à Munich, après son chrono réussi aux Pays-Bas, l’athlète de l’ACDampicourt s’est rapproché un peu plus du minimum pour les Mondiaux d’Eugene en juillet (48.90) et s’est hissé au passage à la 7eplace du classement européen 2022.

"Pourtant, commente-t-il, je me sentais un peu ramolli avant le départ, à cause de la chaleur et parce qu’il y avait une heure de retard sur le programme initial du meeting. De plus, j’ai piétiné un peu dans mon deuxième virage et je suis donc assez surpris du chrono réalisé. Mais c’est évidemment de bon augure, cela prouve que je peux faire mieux encore."

Peut-être même dès ce mardi puisqu’il est resté en Suisse pour s’aligner au Citius meeting de Berne. L’occasion de se rapprocher un peu plus du minimum mondial et du record de Belgique de Marc Dollendorf (48.91).