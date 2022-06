Meix, premier vainqueur luxembourgeois du tour final interprovincial

Mais, de grâce, ne parlez pas de loterie. La parfaite exécution d’un tir au but requiert des nerfs d’acier et de la justesse technique bien plus que de la chance. Et à ce petit jeu-là, ce sont les Méchois qui se sont montrés les plus adroits: quatre tentatives, quatre buts. Gérald Brolet s’est chargé du reste.

Au sommet de son art dans ce tour final, le capitaine des Mauves a terminé son récital ce dimanche en écartant deux des quatre envois hennuyers. Et même trois sur cinq, puisque l’arbitre a accordé une deuxième chance à un Herzallah qui a désormais compris pourquoi Brolet avait reçu le Gant d’or la veille. Avant cela, les deux équipes s’étaient neutralisées: 0-0 après 90 minutes, 1-1 après 120, Gourad répondant à Simons dans la première prolongation.

Une première provinciale

En remportant ce tour final interprovincial, Meix-devant-Virton écrit une ligne supplémentaire dans les cahiers d’histoire du foot luxembourgeois. Jamais un club de notre province n’avait remporté cette compétition, et ce n’est que la deuxième fois, après Vaux-Noville en 2008 (les Étoilés étaient montés après avoir remporté la "petite finale" contre Bioul), qu’un club luxembourgeois se hisse en nationale au terme de ce parcours du combattant.

Si cette montée restera dans les annales, le match, probablement pas. Neuf cartes jaunes, plus de fautes que de passes dans les pieds, des centres au quatrième poteau, un tir aux pigeons des deux côtés… Si le suspense et l’intensité ont tenu en haleine un public venu en nombre, on n’a pas assisté à une grande rencontre de football. Ce qui confirme l’adage: une finale ne se joue pas, elle se gagne.

Plus vive que les Gaumais, plus vicieuse aussi, la bande au bouillant Saïd Khalifa a imposé un pressing d’enfer à son hôte en première période. Mais elle n’a jamais trouvé la faille et a, logiquement, fini par s’essouffler. "Ils avaient déjà commencé pied au plancher lors de la première manche (NDLR, arrêtée à la 38’ le dimanche précédent) , mais nous savions qu’ils ne pourraient pas tenir 90 minutes à un tel rythme" , analysait avec justesse un Philippe Petit qui avait laissé ses trois attaquants sur le banc pour faire la différence en fin de match. Et qui aura donc réussi l’exploit de remobiliser ses troupes, après l’affront du dernier match de championnat. Derrière son allure de "papy gâteau", le mentor de Meix cache, assurément, un don pour la sophrologie. Il s’était donné deux années pour faire monter Meix: une seule lui a suffi.

MEIX-DEVANT-VIRTON: Brolet; Schmit, Blaise, Bechet, Gomrée; Neetens (107’, Breda), Evrard (59’, Day), Limpach (84’, Simons), Laurent, Gasparoto (71’, Dewalque); Aubois.

HORNU: Akou Bagayabie; Baloglu (46’, Belasfar; 106’, A.D’Errico), Desomberg, Herzallah, Mehamdia; Rawash, Makinguet (120’, Koutaine), M.D’Errico, Renard (82’, Hadjeb); Van Waeyenberge, Gourad.

Arbitre: D.Bertholet. Assistance: 350.

Cartes jaunes: Evrard, Neetens, Blaise, Schmit, Makinguet, Rawash, Gourad, Desomberg, A.D’Errico.

Buts: Simons (99’, 1-0); Gourad (105’, 1-1).

Tirs au but: Van Waeyenberge (0-1); Simons (1-1); A.D’Errico (X); Breda (2-1); Herzallah (X); Day (3-1); Rawash (3-2); Dewalque (4-2).

72’, Brolet est sauvé par ses bois sur un tir au premier poteau de Belafsar.

99’, sur un centre de Laurent, Simons décroise de la tête hors de portée d’Akou (1-0) .

105’, sur un coup franc de Mehamdia, Gourad place de la tête au ras du poteau (1-1) .