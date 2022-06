Le Rochois Edouard Simon signe un 3 sur 3 aux Boucles Ardennaises

Sur 42 km, la victoire est revenue à Thomas Praile, de Bande, en un peu plus de 4h. Sur les 21km, remportés par le Hollandais Staring, Marie Meunier s’est classée 3eféminine. Édouard Simon, le cannibale local, a lui survolé les 10 km, s’imposant avec plus de 8 minutes d’avance. "Mes 5eBoucles, précise le fils de Serge Simon, bien connu dans le football provincial. J’avais déjà gagné sur 10km en 2018 et 2019 et sur le semi, j’ai fini 4een 2016 et 6een 2017. En 2020, la course a été annulée et en 2021, j’étais absent. Le parcours était magnifique et encore plus trail qu’avant. Mes objectifs restent toutefois sur piste et principalement sur 1500m cet été." Affilié au SMAC, 15notamment des championnats de Belgique sur 3000m steeple en 2020, Édouard Simon espère se distinguer sur le tartan. "Je m’entraîne comme je peux avec les études, mais mieux qu’avant, ma tolérance à la fatigue est bien plus grande , termine-t-il. Mon entraîneur m’encourage aussi à rouler à vélo et nager, pour éviter de me blesser, et cela me plaît."