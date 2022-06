Voici les cinq nominés

C’est donc ce samedi, au Bertrix Hall, que sera dévoilée l’identité du 33e Soulier d’or luxembourgeois. Nous vous livrons aujourd’hui les noms des joueurs qui composeront le top 5 et seront invités à cette soirée de remise des prix. Ce top 5 se compose cette année de deux gardiens de but, Gérald Brolet (Meix) et Adrian Murcia (Freylange), et de trois attaquants, Thomas Lefort (Libramont), Thomas Macalli (Arlon) et Patrick Pratz (Marloie).