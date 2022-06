Thomas Cassart veut devenir un leader à Athus

"En fait, je suis un master en sciences de l’environnement. Je pensais que tout se déroulait à Liège, mais cela fait quelques années que cela a été délocalisé sur Arlon, explique Thomas Cassart. Quand j’ai su que je serais à Arlon, j’ai envisagé plusieurs pistes, mais Athus était finalement une évidence. C’est le club de cœur de ma mère, là où elle a été formée et où elle a joué pendant plus d’une décennie. Quelque part, si je joue au volley, c’est grâce à eux. Et puis, je vais retrouver d’anciens coéquipiers. Et je n’oublie pas que quand j’étais à Athéna, je venais toucher des balles avec la N2 régulièrement. Donc, je n’arriverai pas en terrain inconnu."

Un pas en arrière qui ne l’embête pas

Si Thomas Cassart évoluait en N2 la saison dernière, il effectuera donc un pas en arrière la saison prochaine puisque les Athusiens sont actifs en N2.

"Je vais jouer un niveau en dessous de ce que j’ai pu connaître à Waremme, mais j’ai autant et même plus d’ambitions. Maintenant, j’ai envie de me libérer et de prendre du plaisir sur le terrain, confie Thomas Cassart. Bon, si c’était en dessous de la N3, je n’aurais sans doute pas effectué le même choix, mais la N3 reste une belle série. J’ai aussi envie de devenir un leader. Le fait de toujours se remettre en question, de porter un groupe, c’est quelque chose que j’ai appris en province de Liège et je veux m’en servir à Athus. J’espère pouvoir tirer l’équipe dans les moments difficiles. Est-ce que je suis plus fort que quand j’ai quitté Athena? En tout cas, j’ai le sentiment d’avoir un bagage en plus."

On se souvient que l’an dernier, Athus s’était sauvé lors de la dernière journée.

"Je pense que nous pouvons être ambitieux, indique Thomas Cassart. Maintenant, les ambitions, elles devront être fixées par le club et par le coach. L’an dernier, le classement n’était pas représentatif. Il y a eu des blessures, des absences et puis ce calendrier particulièrement irrégulier qui n’arrangeait rien. De manière générale, le club a vécu des changements structurels. Je pense qu’il faut un peu de temps. Je pense que le groupe est assez équilibré."

«Je n’ai jamais autant attendu une saison»

À 21 ans, il fêtera ses 22 printemps dans quelques semaines, Thomas Cassart veut s’épanouir avec Athus.

"Je suis impatient. Je pense que je n’ai jamais autant attendu le début d’une saison , sourit celui qui évolue au poste "4". Ce projet me tient vraiment à cœur. Et je vais pouvoir retrouver mon numéro 8. C’est vraiment un retour à la maison pour moi. La préparation? Pour le moment, je joue le week-end en beach entre mes examens, et je me motive avec une série japonaise sur le volley, Haikyuu, conseillée par ma petite sœur. C’est assez drôle avec un petit côté philosophe. Après, je pense que notre nouvel entraîneur (NDLR: rien n’est encore officiel, mais Dorel Stefan est en contact avec le club sudiste) a déjà prévu de travailler avant cet été, des entraînements sont prévus dans les prochaines semaines."