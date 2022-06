Simon Grégoire confirme son potentiel

Grand favori du 65km, Pierre DeFroidmont, membre du top15 mondial en cross-country, a fait la course en tête avant d’être victime d’une fringale. Le cyclo-crossman Mathijs Wuyts en a profité pour s’imposer devant le Rochefortois Thomas Garnier, ancien vainqueur du G-Skin, et William Graff qui s’était déjà mis en évidence à l’occasion de la première manche sur ses terres à l’Hallonienne (Grand-Halleux).

Sur la plus longue distance (95km), où concouraient les Hollandais Bekking et Peters, le Danois Soren Nissen et le gratin des marathoniens belges, on attendait avec impatience la prestation de Simon Grégoire. Le Barvautois s’était mis en évidence à Grand-Halleux en accompagnant les meilleurs avant de connaître un ennui mécanique. Puis il avait montré de belles aptitudes au BeMC à La Roche. Et il a confirmé face à une grossee adversité. " Je suis resté les trois quarts de la course dans le groupe de tête, composé de cinq coureurs, précise-t-il. Juste après l’attaque du Hollandais qui a remporté la course, on est parti à deux en poursuite, mais je suis tombé à deux reprises dans une descente et j’ai cassé une chaussure. C’était plus compliqué de pédaler et mentalement, les derniers kilomètres ont été durs pour finir à cette belle 6eplace. "

Simon Grégoire sera encore présent sur plusieurs BAMS, mais aussi au championnat de Belgique. Le tout en continuant à alterner les courses sur route et le VTT.