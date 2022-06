Arnaud De Lie et Remy Mertz ensemble : une première en Belgique

En Brabant-Flamand, 18 km à peine séparent Aarschot de Diest. Aujourd’hui, le peloton des professionnels devra parcourir 177 km pour franchir la ligne d’arrivée tracée au sommet de la Citadelle de Diest. Dans le Nord, cette course se targue d’être la cousine des fameuses Strade Bianche italiennes. En effet, sur ses 177 km, le parcours comporte quatorze sections non goudronnées, représentant, à elles seules, 41 km.

"La plupart d’entre elles sont des chemins de terre", glisse Rémy Mertz, qui en sera à sa troisième expérience là-bas. S’il n’avait pas terminé l’an dernier, l’Arlonais s’était hissé à la 16eplace en 2018.

"Pour Arnaud comme pour moi et tous ceux qui sont passés par le VTT, nous partons avec un avantage, souligne-t-il, mais au bout du compte, ce sont les jambes et les aléas de la course qui décident. Le placement est très important, mais il suffit d’un petit incident mécanique, une crevaison par exemple, comme l’an dernier en ce qui me concerne, pour ruiner tous les espoirs."

Après une belle campagne italienne en mars, le coureur de Bingoal a vu sa progression stoppée par des soucis de santé. "Comme aux Boucles de la Mayenne, à cause d’une indigestion. J’étais sans force , peste-t-il. Heureusement, mes sensations étaient nettement meilleures dimanche à la Brussels Classic."

Sortie en commun

Toutefois, au cours de ces prochaines semaines, Rémy se contentera d’un programme light. Sauf changement, il trouve ici une dernière occasion de se préparer au championnat national. "Je vais m’entraîner et partir en stage afin d’être au top pour la seconde partie de la saison, avec en entrée le Tour de Wallonie" , explique-t-il.

Jeudi, Rémy s’est offert une sortie du côté de Martelange en compagnie de son équipier Luc Wirtgen et des frères DeLie. "Je les connais depuis plusieurs années , dit-il. Comme tout le monde, je suis évidemment impressionné par l’entrée en matière d’Arnaud. Même en VTT, j’ai toujours vu qu’il avait quelque chose en plus, mais je n’imaginais tout de même pas qu’il allait exploser d’une telle manière."

«4-0 face à Cavendish»

Rappelons qu’Arnaud De Lie totalise déjà six succès, dont trois de rang ces derniers jours. Aujourd’hui, Arnaud et ses Lotto-Soudal seront opposés à cinq autres formations WorldTour dont une solide équipe Quick-Step, où ne figure pas Cavendish. "Je pourrai donc continuer à dire que je n’ai jamais été battu par Cavendish , lâche-t-il. Dans nos confrontations directes, je mène 4-0..."

N’imaginez pas pour autant que celui qui se voit désormais surnommé "le Taureau de Lescheret" – "Après mon premier t++itre de champion de Belgique, on avait apposé le dessin d’un taureau sur mon vélo" , rappelle-t-il – soit gagné par la lévitation. Bien au contraire.

"Tout ce qui m’arrive est inattendu , insiste-t-il. Mais c’est le résultat du travail d’une équipe qui se trouve de mieux en mieux. Je vais participer au Tour de Belgique. Ce sera une bonne préparation pour Middelkerke. Je sais qu’on va me placer parmi les favoris de ce national, mais moi, je me considère comme un outsider derrière Van Aert, Philipsen et Merlier…"

De toute manière, avant de penser ajouter un 3emaillot tricolore à sa collection, Arnaud s’attachera aujourd’hui à consolider son leadership en Coupe de Belgique.

Départ à 11h10. Arrivée vers 15h30. La course est retransmise sur la Een dès 13h30.