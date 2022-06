Anselme: «Le meilleur résultat de ma carrière»

"Ce résultat est au-delà de mes espérances et le meilleur de ma carrière sportive, cyclisme et course à pied confondus, sourit le coureur de Sainte-Cécile, qui avait pris une chambre d’hôtel sur place dès lors que le départ était programmé à 6h. Je me donnais pourtant peu de chances de finir. Depuis un mois, je souffre d’une inflammation à la cheville, à l’articulation astragalo-calcanéenne. Je n’ai pas pris part au trail Jambon pour cette raison et je me suis beaucoup moins entraîné."

Panne de moteur au 63ekm

Renaud Anselme n’avait toutefois rien laissé au hasard. "J’avais reconnu en partie le parcours, dont les 25 derniers kilomètres, un enchaînement de côtes brutales , poursuit-il. D’entrée, j’ai laissé filer un groupe de dix coureurs pour ne pas me griller et j’ai pris mon rythme. Mais assez vite, j’ai souffert de la cheville, au point de songer à l’abandon. La douleur a fini par disparaître vers le 45ekm. Puis, alors que j’étais encore frais mentalement et physiquement, le moteur s’est soudainement éteint au 63ekm. J’étais 6eavec 3 minutes d’avance. J’ai mangé et bu autant que possible, à en avoir de sacrées nausées. Mais je suis resté 6e."

Plus de 2 heures au contrôle antidopage

Après plus de 8 heures d’efforts infernaux, Renaud Anselme pouvait enfin trinquer, mais avec le sourire cette fois-ci, à son incroyable performance. Du moins l’espérait-il. "J’ai d’abord dû me soumettre à un contrôle antidopage, confie-t-il. Mais j’étais tellement déshydraté que j’ai mis plus de deux heures à uriner la quantité suffisante. À présent, je vais faire une grosse coupure, puis j’entamerai la deuxième partie de ma saison. Mon programme changera peut-être. Mais j’ai déjà noté le 68 km du Chouffe Trail, et les 69 ou 100 km du Lee Trail au Luxembourg."