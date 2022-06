Soulier d’or: les prétendants font de Thomas Lefort le favori

1. Qui a votre préférence dans ce Top 10?

2. Qui est le favori?

3. Pensez-vous avoir une chance de décrocher le Soulier d’or?

Gérald Brolet (Meix)

1. Patrick Pratz, car au vu de sa saison en D3 et des stats qu’il a affichées au niveau national, c’est celui qui mérite le Soulier d’or.

2. Pratz, pour ces mêmes raisons. Ce serait logique.

3. Non, en toute honnêteté. Pour un gardien, c’est très compliqué d’être élu parmi les meilleurs joueurs. Plus on occupe une place haut dans le jeu, plus ça marque l’esprit des gens quand on réalise un gros match. Ce sont rarement des défenseurs qui décrochent ce genre de distinctions.

Nathan Copette (Habay-la-Neuve)

1. J’hésite entre Jordy Jadot, qui a été très bon alors que son équipe était en difficulté, et Gérald Brolet, qui a lui aussi a été très régulier et qui sort un tour final d’exception. Florent Devresse a aussi répondu présent, dans un club en pleine tempête.

2. Grâce à sa deuxième position au classement des buteurs de P1, et avec le doublé Coupe-championnat de Libramont, Thomas Lefort pourrait gagner.

3. On espère toujours, mais ce sera compliqué car beaucoup de votes reviennent aux coachs et capitaines de P1, qui ont sans doute moins suivi la D3. Et collectivement, nous avons terminé dans le ventre mou, ça peut être un critère pour certains. Mais je suis content de ma saison individuellement (NDLR, 14 buts et 12 assists), dans un championnat qui était assez relevé. Le vainqueur aura mérité son trophée.

Florent Devresse (Givry)

1. Pierre-Antoine François, c’est le joueur avec lequel j’ai le plus d’affinités. Je pense qu’il faut jouer avec lui pour se rendre compte de l’importance qu’il a dans une équipe, dans un club, que ce soit sur ou en dehors du terrain: envie, mentalité, gestion du groupe… Bref, un capitaine exemplaire.

2. Thomas Lefort. En plus de ses nombreux buts, je pense qu’il a été important pour Libramont dans la quête du doublé.

3. Non, je ne pense pas, car la saison a été très compliquée à Givry, mais je suis déjà content de me trouver dans le Top 10, c’est une belle reconnaissance pour n’avoir rien lâché dans un club "malade".

Pierre-Antoine François (Givry)

1. Quatre de ceux pour qui j’ai voté (en tant que capitaine de Givry) sont dans le top 10. Mes choix ont donc déjà été faits (NDLR, il a mis Jonathan Schinckus en tête de son vote).

2. Pour gagner un tel prix, il faut avoir joué dans une équipe qui a fait des résultats. Je pense donc qu’un Thomas Lefort, en ayant gagné deux trophées avec Libramont, se pose en favori.

3. Non, pas spécialement. Ce genre de trophée est souvent remis à un joueur décisif. Et dont l’équipe a fait des résultats. Étant donné que nous n’avons pas pu nous sauver, je pense qu’être dans le top 10 constitue déjà une belle récompense, au terme d’une saison compliquée.

Jordy Jadot (Oppagne)

1. Je dirais Patrick Pratz car c’est le seul que je connais un peu, pour avoir joué avec lui une saison à Ciney.

2. Thomas Lefort, même si je n’ai pas trop suivi les prestations des différents candidats.

3. Non, je ne pense pas que ce sera moi.

Samy Lahrach (Longlier)

1. Gérald Brolet, car je trouve qu’il est en train de porter toute son équipe durant le tour final.

2. Thomas Lefort. Doublé Coupe-championnat en étant l’homme le plus dangereux de son équipe durant toute la saison.

3. Non, je suis déjà très surpris d’être arrivé à ce stade. Car même si on a fait une grosse saison avec Longlier, j’ai de moins bonnes stats individuelles que les autres candidats.

Thomas Lefort (Libramont)

1. Je voterais pour Adrian Murcia. J’ai joué avec lui à Bertrix, c’est un top gardien, mais aussi une très belle personne.

2. Patrick Pratz, qui a terminé dans les meilleurs buteurs de D3.

3. J’ai la chance de faire partie de l’équipe de Libramont. Nous avons réalisé un doublé historique, ça peut me donner du crédit. Mais il faut reconnaître que la concurrence est rude.

Thomas Macalli (Arlon)

1. Nathan Copette, joueur qui se dépense sans compter, adroit devant le but et qui sait également distribuer de bons ballons. La pièce maîtresse de l’attaque d’Habay.

2. Thomas Lefort. Il a réussi à faire le doublé avec Libramont et a été décisif au bon moment pour son équipe. Cela récompenserait la bonne saison de Libramont.

3. J’ai de bonnes statistiques individuelles (NDLR, 25 buts en P1), mais collectivement, on a seulement accroché le tour final. Donc je ne pars pas comme favori. Que le meilleur gagne.

Adrian Murcia (Freylange)

1. Je voterais pour Thomas Lefort. Il a fait une grosse saison, avec un titre de champion et une Coupe à son palmarès. En plus, on a joué ensemble à Bertrix et on a une belle relation.

2. Mon favori est Thomas aussi. Je crois vraiment qu’il va remporter le Soulier d’or cette saison.

3. C’est très compliqué en tant que gardien. Mes arguments? Nous terminons avec une des meilleures défenses de P1 et avec le record de clean sheets dans la série (8). C’est aussi un record pour le club, d’ailleurs. Je pense avoir été décisif dans certains matchs.

Patrick Pratz (Marloie)

1. Je voterais pour Flo (Florent Devresse), qui va prendre ma place en pointe de l’attaque marlovanaise (rires).

2. Difficile de désigner un favori pour moi, étant "nouveau" dans la province. Donc je miserais sur un joueur qui monte avec son club ou qui est en position de le faire: Lefort de Libramont ou Brolet de Meix.

3. Pourquoi pas? Je pense que mes buts ont été importants dans le cadre du maintien de Marloie et ce serait une belle consolation après avoir perdu le titre de meilleur buteur à la dernière seconde du championnat (sourire).