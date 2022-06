Le projet Famenne’s Foot Academy est lancé avec Lisa Lichtfus

L’académie de football née de l’union entre Waha et Aye a été inaugurée ce lundi en présence de 3 Red Flames, dont la locale Lisa Lichtfus. La RJR Aye FC et l’Union Famenne Waha-Marche se sont unies pour rassembler et optimaliser la formation des jeunes au sein de leur club. Le projet veut se consacrer en priorité aux jeunes joueurs dès l’âge de cinq ans et s’ouvrir au football féminin.