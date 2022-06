Très sollicité, le portier a finalement décidé de rejoindre Marloie. Une annonce qui n’a finalement pas surpris grand monde puisque le portier était cité avec insistance en Famenne depuis de nombreuses semaines.

"C’est vrai que j’ai eu pas mal de contacts.Mais, j’ai eu un bon feeling par rapport à Marloie et j’ai souvent tranché au feeling dans ma carrière, sourit l’ancien joueur de Mormont ou encore Visé. Marloie est en train d’essayer de mettre sur pied quelque chose d’intéressant au niveau sportif, aussi bien pour les jeunes que pour l’équipe première. C’est un club stable et cela m’intéressait. Je voulais aussi un club qui me permette de continuer mes autres activités et qui puisse avoir une certaine souplesse. Je m’occuperai aussi de l’entraînement des gardiens à Marloie.Mais j’ai encore envie de jouer, j’ai encore faim du terrain. Je me suis posé la question, mais je ne me voyais pas stopper"

En parlant de ses autres activités, Gwenaël Jaa pense évidemment à son job au Standard de Liège où le portier donne des entraînements spécifiques depuis quelques saisons. Il suivait d’ailleurs les U21 chaque semaine la saison dernière.

"Une superbe expérience.Ici, les attributions pour la future saison n’ont pas encore été définies, mais je ne me prends pas la tête, dit-il. J’ai aussi mon mi-temps à l’école et je ne veux pas faire n’importe quoi. Les ambitions avec Marloie? Je connaissais déjà quelques joueurs et le club a bien transféré avec des mecs comme Jacquemart, Devresse où François. Mais de ce que je sais, c’est surtout un vrai esprit de camaraderie à Marloie et c’est aussi quelque chose d’important. Moins de pression qu’avec Rochefort? Oui, ce sera différent (rires). Je pense que pour le titre, Rochefort sera au-dessus, mais la lutte pour le tour final s’annonce très disputée. Vous avez des équipes comme Habay ou Raeren qui ont bien travaillé."

«Rochefort? Le club a encore passé un cap cet été»

Rochefort, le nom est lancé.

Avec les Rochefortois, Gwenaël Jaa n’a pas su atteindre les objectifs. "Tout ne s’est pas toujours bien mis lors de mon passage là-bas , indique le portier. Mon aventure à Rochefort ne s’est pas terminée comme je l’aurais voulu. C’est la première fois que cela m’arrive. Mais le Rochefort de cette année, il doit rouler sur la série. Le Rochefort de cette année, cela doit être le RAAL de l’an dernier qui avait survolé en D2. Je sais qu’on disait déjà cela l’an dernier, mais cet été, le club a encore passé un cap. Rochefort a fait Grégory Lazitch, un défenseur titulaire à la RAAL, Mathieu Cornet, Gilles Lentz que je connais très bien, Laloux ou encore Said. C’est encore un cran au-dessus des transferts réalisés les autres années. "