Les clubs dont l’équipe A évolue en D3 ou en P1 devront limiter les passages de leurs joueurs vers les équipes B/C/D évoluant en P2 ou P3. Un club de nationale ne pourra envoyer qu’un seul titulaire de A par semaine dans une équipe "réserve". Un club de P1 pourra, lui, en envoyer deux maximum. On entend par "titulaire" tout joueur ayant participé à au moins deux rencontres sur les cinq dernières d’une même équipe.

Inscription: mieux vaut payer vite! Les CQ recevront prochainement par mail le montant d’inscription à payer pour la saison prochaine. Freddy Merlot recommande de payer rapidement. "Les clubs qui paieront en premier seront prioritaires lors de la composition des séries. Si un club du Sud attend un mois pour payer et qu’il se retrouve dans une série nordiste, il ne devra pas s’étonner" , prévient-il. Les clubs absents lors de l’AG risquent aussi d’être pénalisés.

Le Racing Aubange en P1. Outre les deux champions de P2, Meix-le-Tige A et le MFMessancy A, une troisième équipe se hisse en première provinciale: le Racing Aubange. Le club fête une deuxième montée consécutive et il complète une P1 au fort accent sudiste. On retrouvera dans la série quatre clubs arlonais, deux aubangeois et deux de Halanzy. Le Soca Bastogne va se sentir bien seul…

Un nouveau club ambitieux à Bastogne. Deux clubs mettent officiellement la clé sous la porte: les Touristes Vance et le MF ML Marche, vice-champion de P2. D’autres n’ont pas encore confirmé leur inscription, comme le FS Athus Verra ou le Samba Boys Futsal Virton.

L’ADW Bastogne, lui, voit le jour. Ce nouveau club sera présidé par François Devillers et il évoluera dans la salle de l’Indsé à Bastogne.Il se fixe pour objectif d’atteindre la P1. Avec des joueurs comme Quentin Grommen, Robin Gillard, Thibault Piette ou encore Florent Poos, il fera office d’épouvantail en P3.

Le Futsal Phoenix Arlon, lui, renaît de ses cendres et réinscrit une équipe.

Feuille électronique: 2023? Les informaticiens de la Ligue planchent actuellement sur le lancement de la feuille de match électronique. "Mais le système ne sera probablement pas opérationnel pour la reprise, prévient Freddy Merlot. Il faudra sans doute attendre janvier 2023, voire la saison suivante." Les feuilles papier seront donc toujours d’application, à la reprise.

Des sanctions plus sé vèresPlusieurs matchs ont été émaillés d’incidents, cette saison. La finale de la Coupe des équipes réserves ou encore le test-match de P2 entre Messancy et Marche, notamment. "Les sanctions seront de plus en plus sévères à l’avenir, prévient Freddy Merlot. Et si une bagarre éclate, n’allez pas mettre votre nez dedans, sans quoi votre nom risque de finir dans le rapport." Maxonn Lepage, gardien du NLP Halanzy, a tout simplement été radié cette saison, après avoir frappé l’arbitre Serge Willot.

Sept clubs ont refusé de monter… en P2 Pas facile de combler les places vacantes en P2! Les équipes de P3 ne se bousculent pas au portillon. "J’ai essuyé sept refus et on doit descendre jusqu’au 5eclassé dans les séries de P3 pour trouver des candidats prêts à faire le pas" , regrette Freddy Merlot.

Gratuit pour les jeunes La section luxembourgeoise de la Ligue a décidé de maintenir la gratuité totale pour toutes les équipes d’âge (inscriptions, frais d’arbitrage, etc.)

28 arbitres Le président de la CPA Christian Mostade dispose d’un cadre de 28 arbitres, en plus des 3 arbitres qui sifflent au niveau national. Et il s’en sort pas trop mal: sur les 1233 matchs qui se sont joués cette saison dans la province, seulement sept se sont déroulés sans arbitre officiel. "Merci aux arbitres qui acceptent de siffler deux matchs par semaine et même, souvent, par soirée" , a-t-il souligné.

Forza Messancy en force Le Forza Messancy est reparti avec une flopée de récompenses. Le club a décroché quatre titres cette saison: trois en jeunes et un en dames.