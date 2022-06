Marvin Lenoir décroche le soulier d’or de P1

Capitaine du BAT 81 Tintigny, sacré champion de P1, Marvin Lenoir décroche le soulier d’or 2022. Le joueur d’Ethe, qui succède àManu Jacob au palmarès, devance son coéquipier Dylan Puffet et le géant de l’Areler Maxime Gouman, lesquels se partagent la deuxième place. Élysée Lecomte, deuxième meilleur buteur de P1 avec le Sogefoot Aubange, et Gaëtan Rocca, le technicien de LBAHalanzy, complètent un Top 5 composé uniquement de joueurs de P1. Pas un hasard: le règlement a changé cette année. Autrefois ouvert à tous les joueurs évoluant dans les divisions provinciales, le soulier d’or est désormais réservé aux garçons qui évoluent en P1. "Les CQ des clubs de P2 et P3 ne connaissaient pas suffisamment les joueurs des autres séries, donc nous leur avons retiré le droit de vote, explique le président provincial Freddy Merlot. Le Soulier d’or ne concerne plus que les clubs de première provinciale, désormais. Cette modification obligera aussi les joueurs qui convoitent le trophée à faire leurs preuves au plus haut niveau provincial. Facile de claquer des buts en P3!"