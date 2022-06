Le tiercé cette année se composera de deux joueuses de Sibret (une de l’équipe A, l’autre de l’équipe B) et d’une joueuse de Longlier. Par ordre alphabétique, ces trois nominées sont Valentine Grogna (SibretB), Carole Osselet (Longlier) et Sophie Strepenne (Sibret A). Et, coïncidence, toutes trois portent le brassard de capitaine.

L’inusable Valentine Grogna, 38ans et plus de 400buts au compteur. Toujours au bon endroit au bon moment.

Carole Osselet, 30 ans, impeccable à la relance et intransigeante dans la défense centrale de Longlier qui s’est offert le doublé Coupe – championnat cette saison.

Enfin, Sophie Strepenne, la plus jeune des trois (21 ans). déjà sacrée en 2016, qui est allée chercher de l’expérience au Standard pour la mettre cette saison au service de son équipe au cours d’une campagne difficile en D2.

Verdict samedi soir

C’est aux environs de 22h30 samedi, au Bertrix Hall, que l’on connaîtra le nom de celle qui succédera au palmarès à Emmanuelle Giltaire, sacrée en 2019. Ainsi, bien sûr, que les noms de tous les autres lauréats, du Soulier d’or masculin à l’Entraîneur de l’année en passant par le Gant d’or ou le Mérite arbitral.

Le banquet des cent ans du Comité provincial sera précédé de l’assemblée générale des clubs, au centre culturel de Bertrix.