Saison historique pour le RCS Libramont: un titre de P1 conquis 21 ans après le dernier, et 35 jours plus tard, une Coupe remportée dix ans après la dernière. Autant dire que le stade d’Arlon, théâtre des deux couronnements, laissera aux Mauves des souvenirs impérissables.

Jamais dans sa longue histoire le matricule 1590 n’avait réalisé le doublé. Autant dire que Samuel Bodet et sa bande peuvent être fiers de leur parcours. Et cette apothéose est d’autant plus belle pour les Mauves qu’ils ont dû jeter toutes leurs forces dans la bataille, tant en championnat qu’en Coupe, pour ajouter ces deux lignes à leur palmarès.

En championnat, ils n’ont jamais occupé la première place, avant ce succès à Arlon qui leur a permis de doubler Meix-devant-Virton sur le fil le 1er mai, après avoir compté jusqu’à 11 points de retard.

En Coupe aussi, ils ont dû transpirer pour décrocher le Graal. Ils ont dû passer par les prolongations pour sortir Waha-Marche en huitième, Messancy en quart, et enfin Assenois en finale. En seizièmes, à La Roche, ils avaient dû attendre le 29e penalty pour enfin arracher leur qualification. Ce jour-là, Libramont avait même été éliminé, l’espace d’une seconde. Le temps pour l’arbitre, Lionel Dams, d’offrir une seconde chance à un Maxime Bigonville qui venait de voir sa tentative écartée par Catania.

"À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire" , écrivait Corneille dans Le Cid. Eh bien les Libramontois, eux, se couvrent de gloire. Ce qui ne fera assurément rien perdre à Bernard Jacquemin, Samuel Bodet, Julien Robinet, Nicolas Grandjean et toute leur clique un poil de leur humilité. Bravo Libramont!

+ Au cœur du vestiaire d’Assenois: revivez cette finale du côté des vaincus (VIDEO)