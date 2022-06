" C’est avec une grande fierté que nous présentons aujourd’hui la future collaboration entre le club belge RUS Givry et la société luxembourgeoise Raths Sportmanagement ", indique Damien Raths.

Il assure que c’est un projet à long terme dans lequel il s’inscrit.

Les six objectifs poursuivis

– Agrandir et professionnaliser le département des jeunes

– Devenir un des meilleurs centres de formation de la Wallonie et le meilleur de la Province de Luxembourg.

– Extension des terrains d’entraînement et du site actuel.

– Développement de l’équipe première.

– Développement de l’image et de la commercialisation du RUS Givry dans toute la Belgique et à l’international.

– Coopération avec différents clubs professionnels internationaux.

«Avec les personnes actuelles à bord»

" Par cette annonce, Raths Sportmanagement s’engage à travailler à long terme au développement du club et à mettre en place une structure d’entreprise afin que le club puisse vivre indépendamment. Il est également important de savoir que Raths Sportmanagement veut garder les personnes actuelles du club à bord afin que le club conserve son ancrage local , poursuit le communiqué du repreneur. Raths Sportmanagement voit dans ce projet un très grand potentiel, non seulement avec le RUS Givry mais aussi avec la Province de Luxembourg, la proximité vers le Luxembourg et l’l’Allemagne ainsi que Bastogne comme ville la plus proche ."

Qui est Raths Sportsmanagement?

Raths Sportmanagement est une agence sportive fondée en 2014 et basée à Luxembourg et à Francfort. Raths Sportmanagement travaille dans les domaines de la commercialisation, du sponsoring, du merchandising, des droits TV et des investissements dans les clubs. Raths Sportmanagement est entre autres conseiller de deux banques dans le domaine du sport ainsi que conseiller de deux grandes agences de sport internationales.

Les plateformes DAMRA Sportswear, Sport Letzebuerg TV, Sport Belgium TV et Arrows Sportmanagement font également partie de Raths Sportmanagement.