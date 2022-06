Bertrix et Bastogne décrochent le titre

Libramont et Etalle au top chez les jeunes

Libramont, avec quatre équipes de jeunes qualifiées pour 315 membres, et Etalle, avec trois équipes pour 245 membres, réalisent des résultats remarquables, tout comme Marche, Halanzy ou encore Bastogne. Tout le mérite en revient aux équipes enseignantes, drillées par Pierre-Yves Ninane à Libramont, par Colette Domken chez les Stabulois, par Nicolas Furnémont à Marche, Jacques Froment à Halanzy ou encore Xavier Moureaux à Bastogne, mais aussi dans les autres clubs où les résultats sont moins significatifs cette année.

"Nous avons réussi à inculquer une mentalité de compétiteurs à nos jeunes , se réjouit Pierre-Yves Ninane. En interclubs, nous coachons nos équipes. C’est un bonheur de voir que depuis une dizaine d’années, nous sommes très présents au niveau des résultats dans les matches par équipes. Malheureusement, la tendance actuelle ne pousse pas nos jeunes et leurs parents à participer en nombre aux tournois qui demandent plus de disponibilités. Comme nous n’organisons pas de stages de compétitions pendant les vacances scolaires, leur progression est dépendante de la motivation des parents."

"Le tennis est malheureusement devenu un sport où les parents achètent des prestations pour leurs gosses, constate l’entraîneur français d’Halanzy Jacques Froment, mais ne sont plus prêts à s’investir dans un réel projet sportif. Si on ajoute que les jeunes privilégient la facilité des écrans et sont moins attirés par les sports en extérieur, qu’ils ne font pas l’effort de prendre leur vélo pour aller s’entraîner dans leur club avec un copain, on en arrive au constat que leur progression n’est pas celle qu’on serait en droit d’espérer. C’est évidemment plus facile de se faire déposer au club en voiture pour s’entraîner dans un horaire fixe, le même chaque semaine. Le succès des écoles de tennis est là, mais c’est artificiel par rapport à un projet sportif qui demande de l’investissement en termes de disponibilité et d’efforts pour s’entraîner. C’est vrai pour les parents, mais aussi pour les entraîneurs. Trop peu sont au bord des terrains les week-ends d’interclubs pour conseiller leurs jeunes élèves."