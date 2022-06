Auteur de plusieurs parades de grande classe, le dernier rempart des Gaumais a longtemps retardé l’échéance avant de s’incliner à 25minutes du terme, sur un but on ne peut plus malheureux: une reprise imparable de… son défenseur Maxime Dehaut à la suite d’un corner donné par Paquay.

Près d’une dizaine de parades

Un but certes chanceux pour les Oranges, mais un succès on ne peut plus mérité tant les statistiques ont été en leur faveur dans cette partie. C’est simple: Sainte-Marie, trop peu inspiré et tranchant dans sa ligne offensive, ne s’est pas créé une seule occasion digne de ce nom, là où les hommes de Nicolas Lemaire ont forcé le gardien adverse à près d’une dizaine de parades. Tout en manquant de surcroît deux ou trois autres belles possibilités.

Autoritaire champion en 3F, Gouvy B partait avec les faveurs du pronostic face au huitième de 3B, mais ses soucis de sélection (conséquence de la réglementation concernant le passage en équipe A) et le parcours des Gaumais dans cette épreuve (avec notamment l’élimination d’Ochamps et de Rossignol au passage) l’incitaient à la prudence. Ce qui peut expliquer son début tout aussi timoré que celui de son adversaire et un premier quart d’heure sans réel fait d’armes.

Jusqu’à ce que Grandjean, lancé dans le dos de la défense, gaspille une première grosse opportunité. La suite allait se résumer aux seules offensives des Nordistes face à des Verts qui peinaient pour aligner trois passes consécutives et au one-man-show de Romain Breels qui détournait notamment de solides envois signés Stasser, F.Dewalque, A.Wiesen, N.Dewalque ou encore Paquay dont l’essai prenait la direction de la lucarne.

Mais ce fut là le chant du cygne du meilleur acteur de la partie car sur le corner qui suivait, il devait s’incliner sur une reprise contre son camp de l’infortuné Dehaut, pressé par Creppe sur cette action. "Je me demande même s’il n’y a pas une petite faute sur l’action, dira après coup le défenseur de Sainte-Marie (NDLR: ce que les images ne confirment pas vraiment). Mais bon, on ne peut pas contester cette victoire. Gouvy était plus fort. On n’a pas su réagir ni dessiner des actions dangereuses. Nos problèmes offensifs ne sont pas neufs. Sur l’ensemble, on a souvent fait le gros dos avant de profiter d’une occasion ou l’autre. Ici, on ne les a pas obtenues."

Le doublé

Et Gouvy B, sans jamais trembler une fois l’ouverture trouvée, a pu être la première équipe à inscrire son nom au palmarès de cette Coupe des P3. Signant du même coup un joli doublé cette saison.

De quoi largement faire le bonheur de son coach Nicolas Lemaire. "Avec le stress de la finale, mes joueurs n’ont pas joué leur football habituel, analysait ce dernier. On rate un paquet d’occasions mais, heureusement, cela n’a pas eu d’incidence sur le résultat final. À côté de ça, on a été solide et mature durant toute la rencontre. Cette victoire, c’est celle d’un groupe. Tous les joueurs étaient présents, même ceux qui n’ont pu s’aligner à cause du règlement."

SAINTE-MARIE: Breels; Dehaut, Husson (75’, Lafontaine), Mugabo, Habay; Gillard, Henrot, Sampont (71’, Pacoli), Bertrand, Chavée (81’, Cop), Noël (71’, Henry).

GOUVY B: Poos; J.Wiesen, Lemaire, Andrien, Stasser; Creppe, Deville (93’, Yansenne), F.Dewalque; Grandjean (57’, N.Dewalque), A.Wiesen (81’, Grégoire), Paquay (91’, Fraiture).

Arbitre: M.Rode (O.Prevot, B.Gillet).

C artes jaunes: Henrot, Deville.

But: Dehaut (67’, csc, 0-1).