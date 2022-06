Romain Breels a peut-être perdu la finale, mais il a gagné de l’intérêt. Car ils étaient quelques-uns, parmi les entraîneurs et dirigeants de club présents à cette finale, à se demander d’où provient ce jeune (bientôt 21 ans) gardien talentueux. Il vient d’Ettelbrück en fait, détenteur de la double nationalité, et passé ces dernières saisons par Châtillon. « En U19, en réserve et comme n°2 de l’équipe première, précise-t-il. Avant, je jouais chez les jeunes au Grand-Duché, mais j’ai été tenté par l’ambiance qui règne en Belgique, avec le petit verre après le match, c’est bien mieux. C’est Sainte-Marie qui m’a offert la chance de jouer en équipe fanion. » Et il l’a parfaitement saisie, contribuant pleinement aux qualifications précédentes de sa formation (deux succès aux tirs au but notamment) avant de retarder longtemps l’échéance dans cette finale. « J’ai mieux joué en Coupe qu’en championnat », avouait-il modestement au terme d’une rencontre qui avait pourtant mal débuté pour lui puisqu’il avait foiré un dégagement au pied. Sans conséquence cependant. « Difficile de se défaire du stress, poursuit-il. On n’est pas habitué à jouer devant autant de monde et avec un tel enjeu. Après, mes premiers arrêts m’ont mis en confiance. Sur l’autogoal, je ne peux rien faire. Maxime (NDLR : Dehaut) est mis sous pression et ne peut dégager correctement le ballon. Nous n’avons pas été dangereux, c’est vrai, mais je pense que nous avons voulu jouer un football qui n’était pas le nôtre, avec trop de longs ballons. C’est dommage, mais c’est déjà très bien d’être arrivé jusqu’ici. » D. J.