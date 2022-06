Gregory Bodet, décisif, pour un quatrième succès en coupe de la province

Grégory Bodet et les Mauves s’en sortaient effectivement bien avec le 1-1 au repos. La suite a été plus équilibrée.

" On a su relever la tête et Assenois allait craquer, c’est sûr, poursuit le futur coach de Tintifontaine. Mais cette équipe a mis du temps à courber l’échine finalement. Le public a aidé notre adversaire à tenir le coup. Pour le spectateur neutre, je pense que c’était une belle finale, animée, avec des rebondissements et des buts.Personne n’a dû s’ennuyer. "

La quatrième victoire, dont trois comme titulaire

Grégory Bodet vivait sa cinquième finale de coupe. La quatrième sur le terrain après les succès en 2009 avec la Jeunesse Arlonaise, en 2014 et 2016 avec Ethe avec un revers contre La Roche et un titre face à Champlon. En 1996, Grégory Bodet était resté sur le banc lors du sacre du Lorrain Arlon, les cages étaient occupées par Roland Debras. " Je suis arrivé à Libramont, il y a deux ans, avec l’objectif de jouer les premiers rôles en P1, explique l’ancien gardien d’Ethe. Nous avons accusé 11 points de retard, mais ce groupe n’a rien lâché et mérite ce titre. Pour la coupe, nous avions un boost moral avec ce titre et nous avons pu récupérer tout le monde pour le sprint final. On n’a pas volé notre doublé même si cette victoire en finale a mis du temps à se dessiner. " Grégory Bodet aura un autre défi la saison prochaine, maintenir Tintifontaine en P2.