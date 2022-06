Non, non, non et encore non, il n’y a pas que le résultat qui compte dans le foot. Dimanche, à Arlon, Libramont a gagné un trophée. Assenois, lui, a gagné le cœur des spectateurs. Comme les Pays-Bas de 78, comme le Brésil de 82, les Rouges sont entrés dans la catégorie des losers magnifiques. Oui, ils ont complètement craqué durant la deuxième prolongation. Oui, ils ont perdu cette finale. Mais avec panache. En jouant. En regardant le favori dans le blanc des yeux. Et en lui assénant, sans aucun complexe, deux ou trois uppercuts qui ont bien failli mettre le champion de P1 KO.

Assenois n’aura pas seulement fait vibrer ses supporteurs, ce dimanche. C’est tout un stade qui s’est pris de sympathie pour le challenger. L’équipe de Stéphane Dubois a séduit par son football, par son enthousiasme, par son culot. Par la ferveur de ses supporteurs, fair-play d’un bout à l’autre, également. "On a eu de la réussite et de la chance" , avouait l’entraîneur des vainqueurs Samuel Bodet. Un aveu que le vaincu peut considérer comme un hommage.

Président du club depuis 2016, Denis Kerger est occupé à faire de la RUS Assenois un club qui compte. Il a commencé par faire remonter le club en P2 en 2017, après 22 ans d’absence à ce niveau. Et là, en l’espace de huit jours, les Rouges viennent d’écrire les deux plus belles pages de l’histoire du club: première accession à la P1, première finale de Coupe. Tout baigne pour le matricule 6895. Les infrastructures ont été rénovées, le terrain synthétique est flambant neuf et, que ce soit dans la tribune, comme dimanche, ou sur les réseaux sociaux, la cote de popularité du club grimpe en flèche. Assenois prouve que l’ambition n’empêche pas de garder la tête sur les épaules. À l’image des quatre cracks de l’équipe, finalement: l’humilité de Sébastien Leva, Mathéo Vandaele, Allan Manand ou Nathan Raguet est à la hauteur de leur talent.

Et il faudra bien plus qu’une défaite, fût-elle en finale de Coupe, pour effacer tout cela… Joueurs, supporteurs, le football vous remercie.