Qui sera l’entraîneur de l’année: Samuel Bodet, Philippe Petit ou Damien Tucci?

C’est dans le cadre du banquet des cent ans du Comité provincial, organisé samedi soir au Bertrix Hall, dans la foulée de l’assemblée générale des clubs, que sera décerné ce Soulier d’or ainsi que toutes les autres récompenses attribuées chaque année par l’Avenir Luxembourg: le Soulier d’or féminin, le Gant d’or, le Mérite arbitral, le trophée de régularité, le prix du n°1 des cotations en P1 et celui de l’entraîneur de l’année.

Concernant ce dernier, nous vous livrons d’ores et déjà le nom des trois nominés qui sont cette année trois entraîneurs de 1reprovinciale. Par ordre alphabétique, Samuel Bodet, coach des champions libramontois; Philippe Petit, entraîneur de Meix-devant-Virton, et Damien Tucci, T1 de Longlier, 3edu championnat et révélation de la saison. Lequel succédera au palmarès à Éric Picart, sacré en 2019? Réponse samedi soir.

Le programme

Voici le programme de cette copieuse soirée prévue samedi, à Bertrix.

17h: assemblée générale annuelle des clubs au centre culturel de Bertrix.

19h: accueil et apéritif du banquet des cent ans au Bertrix Hall.

19h45: partie académique.

20h: début du banquet, qui sera agrémenté de mises à l’honneur et de diverses animations musicales.

Vers 22h30: remise des trophées de l’Avenir Luxembourg.