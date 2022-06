Record et minimum européen pour l'athlète gaumais Julien Watrin

Hier, pour sa course de rentrée sur 400m haies, aux FBK Games d’Hengelo (Pays-Bas), le sprinter et hurdler gaumais a frappé fort. Pour sa grande première de la saison sur cette épreuve, il s’est d’emblée offert une victoire et un record personnel en 49.47, améliorant sa meilleure performance précédente de près d’une demi-seconde (49.92 en 2019). Et il a surtout décroché une qualification européenne puisque le minimum dans cette discipline est fixé à 49.50.

Il peut rêver du Mondial

L’athlète de l’ACDampicourt sera donc au rendez-vous entre le 15 et 21août à Munich. "Une entrée dont je ne peux qu’être satisfait , a commenté le Gaumais après sa course. À la mi-mai, pendant deux semaines, je ne pouvais pas courir avec des spikes. Je ne savais vraiment pas à quoi m’attendre ici. Même mon propre entraîneur (NDLR: François Gourmet) était nerveux car je ne pouvais pas vraiment me tester à l’entraînement.Dans cette course, il y avait un vent très fort, il y a d’ailleurs eu deux chutes et j’étais aussi assez stressé puisqu’il s’agissait de ma première course de haies de la saison. Le fait que je puisse courir si vite dans ces conditions est vraiment prometteur. J’étais encore très défensif dans mon approche. Avec plus de risques dès le départ, cela ne peut qu’aller plus vite encore. Quand je vois le chrono que j’ai pu réaliser ici, dans ces conditions et encore pas mal d’incertitudes sur plusieurs aspects de ma course, je me dis que je peux aussi me mettre à rêver des championnats du monde (du 15 au 24juillet, à Eugene). Je dispose d’un peu moins de quatre semaines encore pour parvenir à descendre sous le minimum (NDLR: fixé à 48.90) ou me qualifier via le ranking. Ici, c’était un meeting de catégorie A et ce succès me permet donc d’empocher un beau paquet de points."

Pour tenter d’obtenir un ticket pour Eugene, son programme pour les semaines à venir n’est pas encore déterminé de manière précise, mais on sait déjà que deux courses seront à son programme: à Genève samedi prochain et le Championnat de Belgique à Gentbrugge deux semaines plus tard. "Et on essaiera d’intercaler une course entre les deux" , conclut-il.