Meix – Hornu: on rejouera l’entièreté du match

Certains se demandaient si le match Meix – Hornu, arrêté dimanche en raison des violentes averses, serait rejoué dans son entièreté ou reprendrait à partir de la 38eminute. C’est la première option qui prévaut. Comme pour Habay – Richelle et Florenville – Arlon, arrêtés en février pour cause d’intempéries, on rejouera le match dans son intégralité.