Meix - Hornu arrêté, les visiteurs veulent rejouer sur terrain neutre

Une demi-heure (réglementaire) plus tard, le trio arbitral ressortait des vestiaires, sous les yeux des spectateurs qui s’étaient en grande majorité réfugiés à la buvette, et ne pouvait que décréter l’inéluctable: match définitivement arrêté. Et finale de ce tour final à rejouer donc.

Au grand dam des Hennuyers qui pestaient à l’idée de se farcir à nouveau un trajet aller-retour de plus de 450km. "C’est notre plus long déplacement de l’année et on devrait le faire deux fois , peste ainsi Flavio D’Argancelo, l’entraîneur des gardiens d’Hornu. Près de 2h30 de route pour venir. Nous sommes des amateurs et cela va être très compliqué, surtout si c’est en semaine. On aurait dû entamer ce match sur le terrain synthétique (NDLR: il était hors de question en revanche de le poursuivre sur le synthétique dès lors qu’un match entamé sur un terrain doit se terminer sur ce même terrain et pas sur une pelouse annexe) ."

Hornu veut rejouer sur terrain neutre

Les Hennuyers étaient à ce point réticents à l’idée de revenir en Gaume qu’ils comptaient introduire une demande auprès de l’ACFF afin de rejouer ce match sur un terrain neutre, à mi-distance entre Meix et Hornu. Réclamation qui n’a sans doute aucune chance d’aboutir, puisqu’il ne s’agira pas d’une deuxième manche, mais bien d’un replay qui devra donc répondre aux critères dictés par le tirage au sort.

En attendant, les deux entraîneurs auront eu le temps de réajuster la mire et leurs schémas tactiques afin d’améliorer leurs chances de succès. Surtout celui de Meix apparemment. "Nous avons été surpris par le pressing que nous imposait Hornu , confiait Philippe Petit. Comme je l’avais dit avant la rencontre, nous n’avions guère eu le temps ni l’occasion de les scouter et manifestement, ils nous avaient mieux analysés. Ils s’évertuaient ainsi à empêcher les relances de Guy Blaise et ce pressing nous a embêtés. Je crois que, durant ces 38minutes, j’ai plus appris sur le jeu adverse que mon vis-à-vis."

Et c’est sans doute une bonne chose si quelques corrections sont ainsi apportées au collectif méchois. Car, sans être véritablement malmenés, les Mauves n’en ont pas moins éprouvé des difficultés à s’offrir des espaces durant la demi-heure initiale.

Certes, Gérald Brolet n’a pas dû véritablement s’employer, mais Hornu multipliait néanmoins les corners et les coups francs aux abords de sa surface.

Puis les Gaumais se sont mis à équilibrer les échanges, titillant alors une arrière-garde adverse qui offrait quelques zones libres aux Simons, Aubois et autres Limpach. Juste avant que M.Chaspierre renvoie tout le monde aux vestiaires. Et prolonge un peu plus encore un tour final entamé le 8mai par les troupes de Philippe Petit.

MEIX: Brolet; Blaise, Bechet, Gomrée, Day; Evrard, Laurent, Limpach, Aubois, Gasparoto; Simons.

HORNU: Akou; Desomberg, Herzallah, Baloglu, Mehamdia; Rawash, D’Errico, Balasfar; Gourad, Renard, VanWaeyenberge.

Arbitre: G.Chaspierre.

Assistance: 250.