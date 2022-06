Le doublé Coupe – championnat pour Gouvy B

Gouvy B a remporté la première édition de la Coupe de la province des P3 ce lundi, à Vaux-sur-Sûre, au terme d’une finale à sens unique. Si le score laisse penser que Sainte-Marie-sur-Semois a vendu chèrement sa peau, il n’en fut rien. Sans un grand Romain Breels entre les perches gaumaises, le suspense se serait rapidement envolé. Le portier de Sainte-Marie-sur-Semois a tout arrêté. Paquay, Dewalque ou encore Wiesen ont pourtant allumé plus d’un pétard, dans les rangs gouvions. Les Orangés n’ont jamais trouvé le chemin des filets. C’est un défenseur de Sainte-Marie, Maxime Dehaut, qui s’en est chargé pour eux en trompant son propre gardien sur un corner, peu après l’heure de jeu.

Déjà champion de P3F, Gouvy B et son entraîneur Nicolas Lemaire réalisent donc un doublé inédit. Il s’agissait, en effet, de la toute première édition de la Coupe de la province réservée aux équipes de P3. Et vu l’ambiance mise par les deux kops, on peut dire que le CP a bien fait de lancer cette compétition.