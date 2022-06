Libramont remporte la Coupe de la province et réalise le doublé

Doublé historique pour le RCSLibramont. Déjà vainqueur du championnat de P1, le club a raflé la Coupe de la province ce dimanche à Arlon. Face à une équipe d’Assenois qui a fait bien plus que résister, les Mauves ont émergé aux prolongations. Le marquoir affichait 2-2 après 90 minutes et les Libramontois, plus frais physiquement (Assenois disputait son 7e match en 29 jours), ont fait la différence grâce à leurs jokers Delwiche et Goosse.