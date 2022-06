Hors-jeu inexistant, latte, sauvetage miraculeux: les 3 regrets d’Assenois

Il n’empêche que les Rouges peuvent nourrir des regrets. Trois, en particulier. Retour sur les trois faits de match qui auraient pu permettre à Assenois de prendre l’avantage dans cette finale.

1. Le hors-jeu inexistant de Manand

À la 5’, Vandaele lance Allan Manand en profondeur en une touche, mais alors que ce dernier s’en va défier Bodet, le drapeau de M.Gérard se lève et le coup de sifflet de M.Lejeune retentit: hors-jeu. Dans le feu de l’action, les spectateurs étaient unanimes: Manand n’était probablement pas en position illicite. Et les images de TV Lux semblent le confirmer. Si Manand et Robinet sont sensiblement sur la même ligne au départ du ballon, il apparaît clairement que Bolle couvrait de l’autre côté. Cette phase se passe à 0-0.

Ces captures des images de TVLux semblent confirmer ce qu’on pensait en direct: Manand n’était pas du tout hors-jeu. ©TV Lux

2. La tête de Poncin sur la barre

Cyril Poncin était un peu la surprise du chef dans le onze de départ de Stéphane Dubois. Âge de 18 ans, ce dernier était commis à la garde de Kévin Warlomont. Et il ne s’est pas contenté de cette mission, puisqu’il a bien failli trouver le chemin des filets. Sur un coup franc de Vandaele, sa reprise de la tête est venue s’écraser sur la barre d’un Bodet qui semblait battu. Cette action se déroule à 1-1.

3. Le sauvetage de Jérémie Bolle

Assenois vient d’égaliser grâce à Toussaint (2-2). Hazée récupère un ballon dans sa partie de terrain et perfore l’axe central libramontois d’une passe au sol. Malin, Raguet laisse filer pour Vandaele, qu’il sait plus rapide, et ce dernier s’en va défier Bodet. La pichenette du n°10 des Rouges bat le portier libramontois et le ballon file vers le but. C’est alors que Jérémie Bolle, 32 piges et seulement cinq titularisations cette saison en championnat, retrouve ses jambes de 20 ans. Elles lui permettent, au terme d’un sprint digne de Mbappé, d’aller tacler le ballon juste avant la ligne.

Les joueurs d’Assenois sont rentrés chez eux la tête haute, ce dimanche. À juste titre. Mais ces trois phases risquent de leur trotter dans la tête durant quelques jours encore…