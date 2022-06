Un recours pour rien

Quoi qu’il en soit, le coach méchois devra se passer de deux hommes en forme pour cette finale qu’il ne veut pas rater. "On a déjà manqué le titre de peu, ça ferait mal d’encore échouer si près du but , poursuit-il. Même si l’on avait abordé ce tour final sans pression, on sent désormais que tout le monde veut aller au bout. Et on veut avoir l’esprit tranquille après ce match, ne pas être contraint de connaître le sort de Durbuy pour savoir si nous irons en P1 ou en D3." Une certitude: Tubize, battu à l’aller comme au retour par Mandel United, ne se hissera pas en Nationale1, ce qui aurait entraîné la montée des deux finalistes de ce tour final interprovincial.