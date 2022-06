Raymond Trine, de Barvaux, comptait plus de 20 Tours à son actif

Raymond est décédé le 25 mai à l’âge de 95 ans. Il repose désormais aux côtés de son épouse Suzanne Remacle, à Barvaux. Fondé de pouvoir à Cockerill dans la vie professionnelle, sur les traces de son père Jules, il devint à son tour délégué général du Luxembourg avant de gravir les échelons.

Promu commissaire international en 1972, Raymond a entamé sa carrière à ce niveau le printemps suivant au Tour des Flandres. Dix ans plus tard, il participe au Tour de France. Le premier d’une longue série. Hormis les Jeux olympiques, il a suivi toutes les épreuves importantes du calendrier cycliste, le plus souvent comme président du jury. Une année, il réussit même à cumuler Tour et Vuelta.

L’un des épisodes les plus marquants de sa longue carrière remontait au Tour de 1985 avec l’exclusion de l’Allemand Didi Thurau qui avait proféré des menaces à son égard. Raymond était également présent au Tour 1998, celui de l’affaire Festina, de l’arrestation de Willy Voet et de la grève des coureurs…