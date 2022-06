Nélisse rêve d’un doublé historique pour sa 14e saison en équipe fanion

Lancé en équipe première par Thierry Nicolay en 2005, Martin Nélisse aura dû attendre sa 14e saison chez les Mauves pour décrocher son premier titre de champion. Parti au lendemain de la descente en P2 et exilé à Longlier pendant deux saisons (sa seule infidélité envers Libramont), il n’avait pas participé à la conquête du titre en 2B en 2014. La Coupe? Il l’a remportée… à moitié, en 2012. Titulaire indiscutable sur l’échiquier d’Aurélien Gomez tout au long de la saison, il avait croqué la biscotte de trop en demi-finale contre Ethe et avait suivi la finale contre Sart en spectateur. "J’entends encore Joseph Pierard, qui me savait menacé, crier au banc ‘‘Sortez Martin!’’, se souvient l’intéressé. Et paf, quelques minutes plus tard, l’adversaire part en contre et je commets la faute nécessaire qui me vaut la jaune de trop."

Dommage de jouer à Arlon

Est-ce par superstition que Martin Nélisse, à nouveau sous la menace, a demandé à rester sur le banc dimanche dernier lors de la demi-finale, contre… Ethe? "Non, sourit-il. Si je n’ai pas joué, c’est parce que j’étais malade les deux jours précédents. J’ai laissé ma place à des garçons qui étaient à 100%." Ce qui devrait lui coûter une place de titulaire en finale. "L’équipe a gagné 4-0, donc le coach n’aura probablement pas envie de modifier son onze, dit-il. Je serais frustré de commencer sur le banc. Comme tout le monde. Qui n’a pas envie de débuter une finale? Mais si Sam fait appel à moi en cours de match pour aider l’équipe, je rentrerai avec la même détermination."

Le Libramontois est heureux d’affronter Assenois. Mais il l’est moins de disputer cette finale à Arlon. "Les joueurs des deux camps se connaissent bien, dit-il. J’ai commencé le foot avec Nathan Raguet avec Warmifontaine. Je connais aussi les anciens de Longlier, et j’ai eu les jeunes d’Assenois, Poncin, Aubry et Séverin, comme élèves à Saint-Michel à Neufchâteau. C’est une belle affiche. Dommage de jouer cette finale à Arlon. Il y a moins de 20 km entre Libramont et Assenois et on oblige les deux clubs à descendre à Arlon (NDLR, Longlier aurait été pile au milieu). C’est toujours plus chouette, pour la fête, de jouer dans sa région."

«Enseigner l’humilité aux jeunes»

Martin Nélisse et les siens ont l’occasion d’écrire l’histoire, ce dimanche. Si Libramont a déjà soulevé la Coupe de la province à trois reprises (1981, 1985 et 2012), il n’a jamais réalisé le doublé. "Est-ce le meilleur Libramont que j’ai connu, en 14 ans? Celui de mes débuts, avec les Caron, Wolf, Bodet et compagnie, n’était pas mal non plus. Mais cette année, le mélange entre anciens et jeunes a parfaitement fonctionné. Je coache les U19 et je ressens toujours une petite fierté quand un jeune fait son trou en équipe fanion, comme Mathéo Giboux cette saison. Personnellement, j’essaye de leur enseigner l’humilité. Les ‘‘vieux’’ de Libramont sont des garçons posés, qui savent se remettre en question. Ce sont de très bons modèles pour nos jeunes, qui doivent s’en inspirer. Et quand je vois tous ces gamins frapper à la porte de l’équipe première, je n’ai qu’une envie: poursuivre mon aventure avec Libramont."

Mais attention, Martin Nélisse ne leur déroulera pas le tapis rouge: si un jeune veut prendre sa place, il faudra qu’il transpire! "Je suis bien physiquement, cette saison, sourit-il. Certains me disent que j’ai retrouvé mes jambes de 20 ans et qu’ils ne pensaient pas que je jouerais autant cette année."

Autant dire que la perspective de jouer 120 minutes dimanche ne lui fait pas peur!