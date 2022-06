Leva, Vandaele, Manand: le trio d’Assenois pèse 83 buts

Mathéo Vandaele par-ci, Mathéo Vandaele par-là. Le n°10 d’Assenois est clairement en train d’exploser et de se faire un nom, sur la scène du foot provincial. Mais aussi doué soit-il, le Graidois ne fait pas le bonheur des Rouges à lui seul: avec Sébastien Leva à sa gauche et Allan Manand dans son dos, ils forment un trio de choc dont rêveraient toutes les formations de P1, et même certaines écuries de D3. Oppagne ou Gouvy auraient été bien contents d’avoir dans leurs rangs un tel trio cette saison!