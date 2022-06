Dépanneur de luxe à Assenois, Renaud Dion n'aura pas les mains moites

Avant mercredi, il fallait remonter à la décennie précédente pour retrouver la présence de Renaud Dion sur une feuille de match.Et pourtant, mercredi soir, le remplaçant de Clément Moreau entre les perches d’Assenois a rapidement retrouvé ses repères." Je n’avais plus touché un ballon depuis cinq ou six ans.Je ne m’entraîne pas.La seule chose que j’ai pu faire depuis ce temps, c’est trois matches avec les vétérans pour déconner, confie le portier de 31 ans. C’est compliqué quand même (rires).Mais avec une bonne défense, c’est plus facile.Nous avons beaucoup communiqué. Ma première réaction quand on m’a dit que j’allais devoir prendre la place de Clément? J’étais très content de rejouer au football même si j’ai eu quelques moments de doute pendant la semaine." Renaud Dion sera à nouveau titulaire ce dimanche pour entrer dans l’histoire d’Assenois. "Mais Libramont, c’est un gros morceau, indique celui qui défendra les filets d’Assenois B l’an prochain. Dans tous les cas, être en finale, c’est déjà inespéré. Il faudra savourer." Édouard Mendy, au chômage en 2015, a remporté la C1 avec Chelsea en 2021. Tous les espoirs sont donc permis...