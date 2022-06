Arnaud l’a remporté au terme d’un finish époustouflant, après avoir marqué son territoire dans la grimpée précédant l’arrivée. Bien calé dans la roue de Nizzolo, il a fait étalage de toute sa puissance pour remporter sa 5e victoire de la saison.

L’épreuve a été marquée par une longue échappée de six coureurs, puis de deux et d’un seul à l’entame du dernier tour de 15 km, mais derrière, les Lotto-Soudal et les Quick-Step parfois aidés par un homme de Bora ont veillé à contrôler la situation. Oscar Onley, le dernier récalcitrant, a été repris à 9 km du but. Dans un final nerveux, plusieurs chutes ont éclairci le peloton. Les Arkea ont pris les choses en mains au panneau des 4 km avant que le Lescheretois ne lâche les chevaux.

Arnaud De Lie sera à nouveau de la partie lundi, au Tour du Limbourg.