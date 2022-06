Thomas Day, on imagine qu’un bon mois après la perte du titre, vous n’avez pas envie de manquer cette deuxième chance de monter?

C’est clair. Je crois que peu de gens pensaient que nous irions en finale. D’abord parce qu’on y voit rarement une formation luxembourgeoise; ensuite parce que nous avions encaissé un véritable coup de massue avec ce partage contre Ethe qui nous a privés du sacre.

Quelle aura été la clé de vos succès dans ce parcours post-championnat?

Le fait qu’on l’a abordé sans pression, je pense. Et la réussite qu’on a retrouvée. Contre Longlier, on aurait pu perdre 0-3; contre Biesme, sans un grand Brolet, on passait sans doute à la trappe. La réussite fait partie du foot également. Regardez le parcours du Real cette année en Champions League. En fait, nous sommes un peu le Real du Luxembourg. Espérons que le scénario se répète en finale aussi…

Une finale que vous abordez d’une autre manière que l’ultime joute du championnat?

Oui, je pense. Face à Ethe, nous avions tout à perdre. Et puis, c’était un derby. Ici, nous ne connaissons pas un seul des joueurs adverses, nous avons juste vu quelques images en vidéo, et ce n’est peut-être pas plus mal. Personnellement, je ne ressens pas de véritable pression avant cette rencontre.

Une rencontre que vous, le gaucher, devriez jouer au poste d’arrière droit en l’absence de Schmit. Un rôle inédit?

Pas totalement. Je l’avais occupé contre Vaux en championnat. Mais le match n’avait pas été trop compliqué. Ce dimanche, cela risque d’être une autre paire de manches.

Vous avez travaillé votre pied droit pour l’occasion?

J’essaie de travailler un peu tous mes points faibles, mais je n’y arrive pas toujours (rires).

Et même gardien de but

Y a-t-il un poste que vous n’avez pas encore occupé?

Plus tellement. Cette saison, j’ai joué arrière gauche, ailier droit, arrière droit, défenseur central, attaquant dans un 4-4-2, médian axial aussi.

Il ne manque guère que le rôle de gardien?

Que j’ai tenu il y a cinq ans. Gérald Brolet était blessé à l’épaule, Antoine Anciaux l’avait remplacé plusieurs semaines, mais il avait été deux fois exclu et à chaque fois, j’avais pris place dans la cage, contre Ethe et Saint-Léger. Cette saison, j’ai bien failli aussi, lorsque Gérald s’est blessé contre LaRoche en février. Normalement, nous n’aurions pas dû avoir de 2egardien ce jour-là, mais Arthur Darge avait finalement été placé sur la feuille parce qu’Olivier Schmit avait renoncé à l’échauffement.

Vous vous habituez facilement à ces changements de position?

Cela ne me déplaît pas. Même si, quand on me place devant, j’ai perdu un peu l’habitude de jouer dos au but, ce qui était déjà mon point faible. Mais j’aime bien changer, cela demande de la réflexion, cela permet de découvrir d’autres facettes du jeu.

C’est un truc de Day en fait? Votre frangin Nicolas était également réputé pour sa polyvalence…

Peut-être bien, oui. Et peut-être que les gens se disent que si un l’a fait, l’autre doit en être capable aussi (rires). Ma sœur, elle, joue invariablement en 6 depuis des années. Mais c’est un des piliers de son équipe, pas moi…

Une dernière question, la D3, vous tenez beaucoup à y retourner?

Oui. C’est tentant d’aller plus haut, d’y élever son niveau de jeu, de découvrir d’autres adversaires. Même s’il y a pas mal de derbies luxembourgeois à cet échelon, des équipes comme Givry ou Durbuy, on ne les connaît pas vraiment.