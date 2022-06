Thomas Collin pulvérise son record à Bruxelles

"C’était ma 5e participation, j’avais déjà battu mon record en 2021, en signant 1 h 11' 47", malgré des crampes les cinq derniers kilomètres , note Thomas Collin. Cela fait plaisir de descendre sous 1 h 10'. Et pourtant, j’ai encore eu des crampes, à partir du 17e km. J’ai été 15 secondes moins vite au kilomètre sur les trois derniers. Mais il y avait aussi ce long tronçon montant qu’est l’avenue de Tervueren en fin de parcours."

«De bon augure pour les Forges»

Le 13 mai, le pensionnaire de l’ACCBS avait déjà gagné l’allure libre de Gaume de Tontelange, après un passage sur la piste. "J’ai débuté la saison par un 5000 m en interclubs , commente Thomas Collin. J’avais couru en 16' 07'. Mon record est 15' 29" en 2019. Mais je ne fais plus de piste, donc c’est compliqué. Je préfère les courses populaires ou sur route. Mon résultat à Bruxelles est de bon augure pour les Forges le 18 juin."

Équipier de Thomas Collin, Yohan Fortin a fini 124e en 1 h 11' 36''. L’Attertois Arnaud Da Silva, 103e, a lui signé le 2e chrono provincial, 1 h 10' 54", et le Batifer Julien Hastir 120e, le 3een 1 h 11' 26''. "J’ai déjà été plus en forme que ces derniers temps et je n’avais jamais fait Bruxelles, je ne m’attendais pas à aller si vite , sourit Julien Hastir. Je n’avais plus eu de telles sensations depuis le triathlon de Gérardmer en 2021."