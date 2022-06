"Comme il manquait une équipe en P1, pour arriver à une série de 12, on a demandé à tous les clubs de P2 qui pouvaient monter (pas les équipes B) et tous ont refusé , explique le président du CP, Jean-Marie Fivet. Puis Saint-Léger, qui monte de P3 en P2, a accepté de monter en P1. Bomal, l’autre champion de P3, a, pour sa part, décliné. "

"On a franchement de la chance , commente la présidente de Saint-Léger, Élodie Nicolas. On a relancé le club (NDLR: devenu le Basket Club Eagles Saint-Léger) il y a deux ans, en 2020, avec une équipe senior en P3 hommes et une en P2 dames. Les objectifs étaient la montée. Et dès la première année, ça se passe à merveille. Les hommes ont survolé le championnat en P3. En dames, c’était plus surprenant, par rapport à Habay, mais elles sont championnes aussi et elles montent en P1. Et pour les hommes, on a saisi l’opportunité. "

Apprenant que le CP allait proposer à Saint-Léger une place en P1, Élodie Nicolas a contacté son (futur) coach, Olivier Califano, et ses joueurs mercredi après-midi. " J’ai eu des retours positifs. On sait qu’on sera considéré comme le maillon faible de la série. Mais en P2, l’objectif aurait été de monter en P1. Donc, on va gagner une année, en espérant que ça se passe bien et que l’équipe se maintienne. Le club ne mettra aucune pression sur les joueurs. Et si l’équipe finit par descendre, elle essayera de remonter par la suite, en fonction de l’effectif. "

Le noyau? Il n’est pas des plus jeunes. " Les joueurs sont plutôt dans la trentaine , précise la présidente. On a trois anciens de P1, qui sont les leaders: Emmanuel Samu, Romain Lallard, David Adam. L’équipe sera celle qui était prévue pour la P2, avec les quatre transferts qu’on avait déjà effectués (Alexandre Clausse, Samba Ndao, Maxime Georges, Anthony Devillet). "

Bertrix et Bastogne (descendu de régionale) n’ont, comme prévu, pas inscrit leur équipe en P1. Fratin est descendu sportivement en P2, mais Fratin B monte de P2, donc, en résumé, les Fratinots restent en P1. En plus de Saint-Léger, Arlon B et Tintigny ont pris l’ascenseur de la P2 vers la P1.

En P2, la place de Saint-Léger a été prise par Tintigny B. En dames, Saint-Mard n’a pas réinscrit son équipe en P1. La série de P1, avec les montants Saint-Léger et Habay, sera composée de 11 équipes.

La formule des play-off sera reconduite aussi bien en P1 messieurs qu’en P1 dames.

183 matches remis par manque d’arbitres

Concernant l’arbitrage, signalons que sur l’ensemble de la saison, 183 matches ont été remis par manque d’arbitres, sur 1248 rencontres. "Il y a un mieux , relève Xavier Ducaté, président de la CFA. En 2019-2020, lors de la dernière saison complète, 244 rencontres avaient été soit remises (127), soit assurées par des arbitres namurois (117). Par ailleurs, cette année, 113 rencontres ont été jouées en arbitrage club. En 2019-2020, 442 rencontres étaient assurées par les clubs. On a beaucoup travaillé sur la formation des jeunes, pour qu’ils puissent évoluer et prendre confiance. On a une base d’une vingtaine de jeunes. La courbe est dans le bon sens. Et on va organisera un cours d’arbitrage en septembre à Arlon. On espère que ça va attirer du monde. "

Notons encore que le jeune arbitre Bertrand Antoine (Tintigny) est promu en régionale 2 pour la saison prochaine. Quant à Éric Hoffer, il est promu en TDM2, où officie déjà Baptiste Neu.