La Chestrolaise Ninon Gontier, Poulidor du championnat national d’escrime

Première du Circuit national

Cette déception palpable ne remet pas en question l’évolution de celle qui pratique le fleuret à Neufchâteau depuis sept ans. Et ses résultats sur l’ensemble de la saison prouvent qu’au cours de la saison, aucun podium ne lui a échappé. Dans sa catégorie en U15, sur ses six tournois, elle a obtenu six médailles dont trois en or et autant en argent. Ce qui lui permet de terminer première du Circuit national. Et en U17, en surclassement donc, elle est passée à deux touches du podium en championnat national.

Son travail hebdomadaire, elle le partage entre ses deux séances en club avec son entraîneur Timothé Liège et celles qu’elle suit depuis septembre à Jambes où la Fédération l’a sélectionnée pour participer aux entraînements de sa catégorie. "Elle fait également de la course à pied , ajoute son entraîneur. Ninon a envisagé à un moment de partir en sports-études en France l’année prochaine, mais le projet est pour l’instant reporté. En attendant, son évolution est tout à fait positive. Et linéaire, étape après étape. La saison prochaine, on passera à la phase suivante puisqu’elle va commencer à participer régulièrement à des compétitions internationales. Elle pourra alors se comparer à des éléments d’autres pays et acquérir plus d’expérience."

La volonté est aussi de trouver des solutions supplémentaires pour augmenter l’adversité qu’elle rencontre au sein de son club. Des regroupements nationaux et des entraînements à l’étranger font partie des pistes étudiées. .