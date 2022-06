Mais qui es-tu Mathéo Vandaele ?

Stéphane Dubois, celui qui l’a lancé en équipe première à Neuvillers, n’a pas mis longtemps à comprendre que le gamin pourrait lui rendre de grands services.Et pourtant, Mathéo Vandaele n’aurait normalement jamais dû se retrouver à Neuvillers.Après des passages à Graide, Bièvre et Namur, où ses parents se tapaient la route trois fois par semaine, Mathéo Vandaele avait pris la direction de Sedan où il est resté pendant deux ans et demi avant de s’en aller avant d’être totalement dégoûté du football. "Il est arrivé à Neuvillers car il était à l’école avec Yannick Murego , se souvient Stéphane Dubois. Vincent Meyer l’avait comme coach à ses débuts avec les U17.Je suivais cette équipe et dès le premier match, j’ai compris qu’on tenait une pépite.Une fois qu’il a eu l’âge de jouer en équipe première, je l’ai repris avec moi.Son premier match, je m’en souviens encore, c’était à Mageret.Nous gagnons 1-2.Il met un but et il donne une passe décisive.Il n’a plus quitté le groupe ensuite."

Et quand Stéphane Dubois a pris la direction d’Assenois, il n’a pas hésité à prendre Mathéo Vandaele dans ses valises.Et depuis, celui qui bosse comme éducateur à Alle, n’a jamais pris place sur le banc. "Il est toujours là, il n’est jamais blessé, jamais fatigué.Les entraînements, sauf quand il ne peut pas les suivre à cause du boulot, il n’en rate jamais, dit encore Stéphane Dubois. Le premier mec que je mets dans mon onze?Oui, lui, je n’ai même pas besoin de réfléchir."

«Les recruteurs ont de la merde dans les yeux»

Si ses premiers crampons, Mathéo Vandaele les a usés sur le terrain de Graide alors qu’il avait à peine 5 ans, son amour du ballon rond, il remonte à son plus jeune âge.La preuve lors de son spectacle de Saint-Nicolas en première maternelle, où il avait été trouvé le Grand Saint pour échanger son puzzle en bois avec le ballon offert aux élèves de l’année supérieure. Un amour du ballon rond inversement proportionnel à l’amour que le jeune homme portait à l’école même s’il a fini par trouver sa voie en devenant plus mature grâce à son passage à Assenois. Un club qui a aidé Mathéo Vandaele à passer un cap et à relever la tête lors des moments plus compliqués comme en février dernier avec le décès d’Adrien Godart, son binôme.. "Un mot sur lui?Il est fin nul, lance Nathan Raguet, le trublion du vestiaire d’Assenois. Non, plus sérieusement, il a un potentiel de dingue.C’est le meilleur jeune dans la Province depuis dix ans.Je ne comprends pas ce qu’il foutait encore à Assenois cette saison.Enfin, le gamin n’en peut rien, il n’avait jamais véritablement été contacté.Je ne sais pas comment cela se fait, les clubs plus hauts doivent avoir de la merde dans les yeux (sic).Le jour où quelqu’un voudra m’expliquer pourquoi Vandaele est toujours en P2 à 22 ans, il aura intérêt à être convaincant. C’est dommage qu’il ne soit pas parti plus tôt.Il peut encore progresser dans certains domaines, notamment son efficacité, mais à force de courir partout pendant nonante minutes, il perd sans doute de la lucidité. Le garçon hors terrain?Une crème.Il ne dit jamais rien, il ne rouspète pas. Et il n’a qu’une parole!"

«Pas un fouteur de merde»

Même son de cloche chez les défenseurs qui ont dû l’affronter." Déjà quand il était à Neuvillers, c’était un poison même s’il était encore un peu gringalet.Avec Assenois, il a pris de la puissance et c’est un danger permanen t, dit Thomas Debiève, qui l’a affronté plusieurs fois avec Bercheux .Il peut parfois être un peu prévisible, mais tu dois te méfier sur chaque ballon. Est-ce qu’il est prêt pour la D3?Il y a des mecs bien plus mauvais que lui qui ont joué à ce niveau donc, je ne m’inquiète pas pour lui. Et en plus, sur le terrain, ce n’est pas un fouteur de merde.Il est là pour jouer, pas pour faire sa star."

Ce dimanche soir, Mathéo Vandaele refermera donc son histoire avec Assenois.Et même s’il n’est pas du genre à se donner en spectacle, une petite larme risque bien de couler au moment de fermer le livre.Mathéo Vandaele pourra toutefois compter, comme toujours, sur le soutien de son clan, à savoir son papa Olivier, sa maman, Vinciane et sa frangine, Anaïs, qui ne ratent aucun match de leur petit protégé.

Loïc Ménagé