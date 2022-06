«Loulou», 74 ans, arrière-grand-mère et ju-jutsuka

Si la citoyenne de Rochefort a passé les trente ans de pratique, Louise n’a pas été piquée par le virus de l’art martial, voire du sport en général, dans son plus jeune âge. C’est un peu par hasard qu’elle a débuté le ju-jutsu à 40 ans du côté de Forrières (Nassogne): " J’avais une collègue dont les fils pratiquaient. Elle m’en a parlé et je me suis dit “pourquoi ne pas essayer?”. J’y ai été avec l’une de mes filles et le sport nous a plu à toutes les deux. Si la vie de famille ne lui a pas donné l’occasion de poursuivre jusqu’à aujourd’hui, j’ai continué de mon côté."

L’ambiance et le kata

Louise Theate a rejoint le club de Marche en début d’année pour suivre le cours "douceur". Plus de chute ni de roulade au programme, mais Loulou y trouve toujours ce qu’elle aime dans le ju-jutsu: " L’ambiance d’abord. C’est un art martial où on ne vous pousse pas. Chacun avance à son rythme et fait ce qu’il peut faire. Puis le ju-jutsu en général me plaît, surtout le kata. Puis cela me maintient en forme, je m’entretiens. "

La motivation est toujours présente chez la septuagénaire, qui malgré quelques pauses, ne compte pas ranger son kimono de sitôt: " Chaque cours me plaît. J’ai arrêté plusieurs fois, mais dès que je voyais une démonstration, il fallait que je remonte sur le tapis ."

Beaucoup sont étonnés de savoir que Louise pratique toujours un art martial, ce qui la fait sourire. Elle en profite d’ailleurs pour promouvoir son sport: " Si vous hésitez, venez! Pour les personnes plus âgées qui pensent ne pas suivre ou celles en situation de handicap, le cours douceur convient parfaitement. "

Si vous voulez rejoindre Loulou sur le tatami, sachez que les cours donnés par le Ju-justu Club Famenne au mois de septembre sont gratuits.