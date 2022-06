Le retour de l’ArlonOpen du 20 au 26 juin

Du lundi 20 juin au samedi 26 juin, la terre battue de Weyler sera donc à nouveau foulée par les tennismen professionnels. Généralement, ce tournoi compte plusieurs joueurs du top400 mondial. "Il n’y a que cinq tournois de ce niveau en Belgique, précise le secrétaire général de l’Association francophone de tennis, Samuel Deflandre. Duffel, Lambermont et Eupen offrent un prize-money de 15000 $, Coxyde et Arlon 25000. Il y a quelques années, il y avait une dizaine de tournois de ce type, principalement à la côte belge. Mon petit doigt me dit qu’on devrait revenir à ce nombre dans les prochaines années."

Avec le finaliste belge de Roland-Garros junior?

Si la crise sanitaire a mis le sport quasiment à l’arrêt pendant deux saisons, le tennis n’est pas le plus à plaindre. Sa pratique a pu se poursuivre pendant les périodes estivales et le nombre d’affiliés est en hausse de plus de mille. "Aucun club n’a été rayé de la carte pour cause sanitaire, se réjouit Samuel Deflandre. Malheureusement, ce ne fut pas le cas par la suite. Les inondations apocalyptiques de l’été dernier ont impacté une trentaine de clubs dont quelques-uns qui n’ont pas réussi à se relever".

Le spectacle sera d’autant plus au rendez-vous que les meilleurs espoirs belges (dont le team AFT de Steve Darcis) viendront se frotter aux joueurs venus des quatre coins de la planète. Parmi les joueurs provinciaux, Louis Herman, Louis Van Herck ou encore le Garisartois Mathias Meulemans devraient être de la partie dans le tableau de qualification. Et il n’est pas interdit d’espérer que Gilles-Arnaud Bailly, le finaliste belge de Roland-Garros junior, soit présent à Arlon dans quinze jours. Ce ne sera malheureusement pas le cas pour Yannick Vandenbulcke, victime d’une sérieuse entorse à la cheville.