Justin Mahieu va beaucoup mieux

Avant, donc, de signer son retour le 15 mai par une victoire sur 10 km à la Road Race à Diekirch et d’enchaîner avec une 3eplace samedi sur le semi-marathon de Luxembourg, où il a bouclé les 21,1 km en 1h12.28. "J’ai repris doucement le 1er avril par 15minutes de footing, le 2 par 20 minutes, etc. , précise Justin Mahieu, qui a aussi roulé à vélo en attendant de fouler à nouveau le bitume. J’y vais étape par étape. J’ai juste fait trois séances de qualité jusqu’ici. Pour le reste, je me suis limité à du footing et du vélo. À Luxembourg, je partais dans l’inconnu quant à ma condition physique. Je me suis rassuré pour la suite."

Mondial masters

Son chrono est certes anecdotique par rapport à son record de 1h04.43, établi en mars 2020 à La Haye. "La Haye, c’est le dernier semi que j’ai couru en étant préparé, poursuit-il. À Luxembourg, j’ai couru en contrôlant le ressenti du pied, sur un parcours avec beaucoup de bosses, virages et pavés. Je ne suis pas encore à 100%. Mais avec quatre à cinq semaines de séances spécifiques, cela va la faire. En juillet, je disputerai les championnats du monde masters de semi-marathon à Tampere. Je referai un semi en septembre, dans l’optique d’un marathon en octobre, soit aux championnats de Belgique, soit à Valence."