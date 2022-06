Plus qu’un miracle, évoquons la magie de la coupe pour l’équipe drivée par Fabrice Bergmann.

Les Verts n’ont pas volé leur ticket pour cette première. Après une campagne de qualifications avec trois succès et un surtout revers 1-9 face à Villers-devant-Orval, ils ont éliminé tour à tour Ochamps, champion de P3D, Corbion titré en P3C, Rossignol, récemment promu en P2 et puis Givry B en demi-finale.

Comment cette équipe capable de perdre contre Bouillon B, dernier de P3, se retrouve-t-elle en finale?

" Nous avons foiré notre championnat, reconnaît Fabrice Bergmann, le coach de Sainte-Marie-sur-Semois. Pourtant, je suis convaincu que nous avons les qualités pour jouer les premiers rôles. Notre parcours en coupe en est la preuve. La motivation s’est étiolée au fil des rencontres en championnat et est revenue pour la coupe. Je dois reconnaître que nous avons des difficultés à faire le jeu, ce qui explique nos mauvais résultats face à Bouillon, Marbehan ou encore Jamoigne B par exemple. "

Pour cette grande finale, le club a affrété un bus et préparé un couscous pour la soirée.

« C’est l’apothéose et peu importe le résultat, notre parcours est exceptionnel et nous le fêterons , poursuit Fabrice Bergmann qui a jadis évolué en P1 et en P2 avec le club. Cette coupe P3 a permis de garder de la vie dans le groupe, c’est une coupe qui a de l’intérêt. "

Sainte-Marie-sur-Semois ne partira pas avec les faveurs des pronostics, mais s’appuiera sur les exploits réalisés aux tours précédents.

" Gouvy B est sans doute plus solide que nous, mais les deux plus belles équipes vues cette année, Corbion et Ochamps, nous les avons éliminées, donc bien sûr que j’y crois. Je ne me suis pas renseignée sur cette équipe, le seul nom connu, c’est celui de Yansenne (NDLR: qui ne devrait pas jouer) ", ajoute le coach.

S’il est surprenant de retrouver le huitième de P3B en finale, Sainte-Marie rêve d’inscrire le premier nom au palmarès de cette coupe new-look.