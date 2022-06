Fabrice Spoiden sera le nouveau coach de Compogne

Sébastien Herbeaux a choisi de suivre davantage son fils Maxime et ne sera plus l’entraîneur de Compogne la saison prochaine. C’est l’expérimenté Fabrice Spoiden qui reprendra le coaching de la jeune formation des Lièvres. L’ancien entraîneur de Mageret, Sibret, Winckrange et Houffalize évoluait comme joueur à Vaux-Noville B la saison passée.