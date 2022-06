Le Bouillonais Corentin Starck a écrasé la concurrence au Ry des Glands

Une fois encore, l’organisation du CMP Chiny a fait l’unanimité du côté de Wellin. La petite centaine de pilotes répartis en ASAF et RACB (dont c’était la première manche) a apprécié tant le parcours que le timing parfaitement respecté. C’est au Ry des Glands que Corentin Starck avait choisi de signer son retour en Belgique, quatre ans après sa dernière course. " J’ai abandonné la compétition après ma grosse sortie de route en Suisse qui avait totalement détruit mon Osella » , explique le pilote de 28 ans. Quatre longues années consacrées à trouver le budget nécessaire pour l’achat d’un nouveau bolide, une Nova de 400 cv propulsée par un moteur de 1170 cc. Samedi dernier, le jeune pilote débarque un peu dans l’inconnu sur le tracé wellinois qu’il découvre. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’adaptation a été ultra rapide. Dès les essais et tout au long de la journée, le sociétaire du Gaume Racing Team a surclassé ses adversaires, avalant les 3980 km du parcours en moins d’une minute vingt, à la moyenne de 184 km/h. " J’avais bien reconnu le tracé et j’étais venu pour la gagne, mais une telle vitesse n’autorise aucun moment de relâchement » , explique Corentin qui relègue son plus proche poursuivant, le Français Gourdet (Norma), à plus de sept secondes tout au long de la journée.