Après 85 km, la course rejoint Heist pour six circuits locaux de 15 km, avec une grimpette de 500 m à 5,8% (et un passage à 14%) dont le sommet se situe à 1 km de l’arrivée.

Le départ sera donné à 12h45. L’arrivée est prévue vers 17h30.

Pas moins de sept formations WorldTour sont inscrites. Les Jumbo avec le jeune Olav Kooij; les Quick-Step avec Davide Ballerini et Mark Cavendish; les Intermarché avec Gerben Thijssen; les Bora avec Sam Bennett; Israël avec Giacomo Nizzolo; Cofidis avec Piet Allegaert et bien entendu, les Lotto emmenés par Arnaud De Lie.

Les supporters du Lescheretois peuvent donc rêver d’un sprint royal opposant le bolide de Lotto aux deux derniers lauréats du maillot vert du Tour de France, Mark Cavendish et Sam Bennett.

La chaîne flamande Sporza assure la retransmission dès 15h30.