Les protégées de l’école de tennis libramontoise de Pierre-Yves Ninane se sont imposées en U17 de division 1 en battant les Namuroises de Spy lors d’une finale aller-retour.

À mi-parcours des interclubs 2022, les premiers résultats des interséries et les premiers classements par clubs permettent de disposer d’une photographie de la bonne santé sportive et du dynamisme des clubs.

À ce jeu, qui est plus qu’une interprétation, les Famennois de Marche-en-Famenne, club quinquagénaire au titre royal depuis peu, se montrent, de très loin, les plus impressionnants.

Des trois clubs mammouths de la région, Garisart, Arlon et Marche, clubs qui comptent plus de 500 membres évoluant dans des installations de premier choix, Marche caracole en tête avec 17 équipes qualifiées pour les interséries, loin devant un quatuor composé de Bastogne (10), Libramont 9), Garisart et Halanzy (8).

De manière surprenante, Arlon, éternel habitué du podium, réalise un score pour le moins mitigé, que le club du chef-lieu, formateur par vocation et par ADN, améliorera certainement avec les catégories U9 et U11.

Bastogne et Bertrix à une victoire du titre

Ce prochain week-end, majoritairement consacrés aux quarts de finale, Bastogne (U17 Garçons, division 2) et Bertrix (U15 garçons, division 2) pourraient, en cas de victoire chaque fois contre une équipe des Namurois de la Citadelle, rejoindre les Libramontoises et fêter un titre de champion de leurs catégories respectives.

On suivra aussi avec attention les Garisartois de division 1 hommes, avec une pléiade de joueurs potentiels, mais principalement Mathias Meulemans, Elie-Noé Nicolay, Louis Beugnies, Kersten Leignel et Nicolas Mersy, qui s’érigent en favoris pour le titre.

À noter aussi des demi-finales pour les Bastognardes de Marie Devillet en division 2 et les Halanzynoises de Romane Willame en division 4, ainsi qu’un combat fratricide (ou plutôt "sœuricide") entre deux équipes de Libramont en U13 de division 2.