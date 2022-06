Près de 450 «Bûcherons» à Rossart

D’abord au niveau de la participation. Ils étaient quelque 450joueurs, âgés de 6 à 12 ans et représentant seize clubs de trois pays, à fouler les deux terrains durant la journée de samedi sur la hauteur des Houpettes: Ardenne Rugby, Hesby, Uccle, Famenne, Kibubu, Citizen, Namur, Haute Meuse, La Hulpe (Belgique); Hilversum, Oysters, Roosendaal et Eemland (Pays-Bas); Bonn (Allemagne); Walferdange (Grand-Duché).

Seul club ardennais de rugby, qui en est à sa 6esaison, Ardenne Rugby pouvait se montrer satisfait de cette journée. En dehors de sa participation à la compétition officielle qui se déroule de fin août à fin avril, ce double tournoi représente un peu une apothéose pour le club ardennais. "La semaine passée, pour le tournoi des Sonneurs, nous avons accueilli des joueurs venant de six pays différents, se réjouit Florent Vanlaetem . Ce samedi, on a remis le couvert avec autant de jeunes joueurs pour les quatre catégories concernées. C’est une véritable promotion pour un sport dont on a souvent une vision quelque peu tronquée. C’est un sport où les gens ont l’impression que les règles sont complexes alors qu’elles sont très simples. Beaucoup ont un a priori sur la brutalité de ce sport alors que ce n’est pas le cas. On y trouve un respect réel."

Une équipe seniore

Lors de ces deux samedis de fête du rugby, tout était prévu pour que chacun y trouve son plaisir, tant au niveau sportif qu’au niveau sécurité, avec un poste de secours présent sur le terrain pour les petits bobos éventuels ou une pause de quelques minutes, ou encore tout l’encadrement pour la petite restauration et les rafraîchissements.

Pour Florent Vanlaetem, Ardenne Rugby a fait un grand pas en avant ces derniers temps: " Je ne parle pas seulement de ces deux journées de tournoi, mais au niveau du club. On a d’abord changé notre infrastructure en passant de terrains sur le site de la Clairière à ceux-ci à Rossart, avec deux terrains de taille seniore qui sont propriété communale et pour lesquels nous sommes gestionnaires. Et ensuite pour ce qui concerne le développement de notre club qui grandit de saison en saison et pour lequel il va falloir lancer un appel aux bénévoles pour l’encadrement de tout ce petit monde du sport."

Un club qui grandit au point qu’il s’est décidé à inscrire une équipe seniore en compétition la saison prochaine.