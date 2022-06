Jordan Hébette, vous avez roulé jeudi, samedi et dimanche. Pas trop cassé?

Non, ça va. La saison a débuté depuis un bon moment et on est maintenant dans le rythme. Cela aurait été différent si on venait de la débuter. Cela passe d’autant mieux que les résultats suivent enfin. Jeudi, à Daverdisse, je finis troisième de ma catégorie MX1; samedi, à Dürler, je gagne en open125 et le lendemain, je termine deuxième en MX1 inters et je remporte la super-finale qui regroupe les vingt meilleurs MX1et MX2, et ce malgré une position très désavantageuse au départ.

Vous avez connu un début de saison difficile?

C’est le moins que l’on puisse dire. Je n’ai pas été épargné par les chutes et les ennuis mécaniques, mais depuis Cherain et surtout Daverdisse, ça commence à aller nettement mieux. Je n’étais pas certain de reprendre ma licence cette saison et je ne me suis pas préparé comme dans mes belles années.

En parlant de belles années, à quoi faites-vous allusion?

Les saisons que j’ai connues entre 2015 et 2019. En 2015, j’ai été champion AMPL en inters. L’année suivante en 250 à la FMB, je termine vice-champion national. J’ai ensuite tenté l’aventure en France où je manque de peu la qualification pour le championnat d’Europe. Retour à l’AMPL en 2018 où je domine ma catégorie. Malheureusement, un gros accident dans lequel je m’éclate le poignet met un terme à ma saison.

«Le titre est impossible à décrocher»

On en est désormais à mi-saison, vous retrouvez la forme et les résultats suivent. De quoi avoir de l’ambition au championnat?

Je suis désormais en sixième ou septième position au championnat, mais il faut rester réaliste, le titre est impossible à décrocher. Je me contenterai de viser le Top5 final, qui ne me satisferait pas, mais je pense qu’il n’est pas possible de faire mieux. Je veux surtout éviter de me blesser pour le boulot (NDLR: électricien au Grand-Duché) et pour assurer au mieux mon rôle de père.

La prochaine épreuve est programmée sur vos terres à Bastogne. Vous aurez certainement l’ambition d’y briller?

Bien sûr, j’espère profiter du fait que je serai à domicile. Les trois semaines de break vont me permettre de me refaire une santé physique.